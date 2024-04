Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, se rendra à Barcelone du 25 au 27 avril.

L'idylle entre Lyon et Barcelone se poursuit. Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon sera à Barcelone du 25 au 27 avril pour signer un accord bilatéral de coopération avec le président et maire de l'Aire métropolitaine de Barcelone pour "promouvoir une collaboration étroite et favoriser les échanges de bonnes pratiques dans des domaines clés tels que la mobilité durable, la gestion de l'eau, la gouvernance, le logement social, ainsi que la régénération urbaine et l'innovation".

"Explorer les politiques de mobilité durable de l'Aire Métropolitaine de Barcelone"

Bruno Bernard visitera l’AMB Informació i Serveis pour "explorer les politiques de mobilité durable de l'Aire Métropolitaine de Barcelone, notamment les zones de faibles émissions et les initiatives de transport public". Il effectuera également des visites de terrain notamment dans le quartier de la future gare Sagrera, ou encore dans le quartier @22 qui s'étend sur 200 hectares d'ancien terrain industriel.

"En terme de mobilité, le projet européen REALLOCATE, financé par la Commission européenne, réunit la Métropole de Lyon, l’AMB, les villes de Lyon et de Barcelone dans le but de repenser la mobilité urbaine", se félicite la Métropole de Lyon qui précise par ailleurs que "la délégation se rendra à Barcelone en train, via la ligne Renfe Lyon-Barcelone ouverte en juillet 2023, véritable trait d’union entre les deux territoires", indique la Métropole de Lyon.