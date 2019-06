Départs en vacances : gros bouchons autour de Lyon

Bison futé a classé la journée orange dans le sens des départs pour ce dernier week-end de juin. Ce samedi matin, il y a déjà beaucoup de monde au nord et au sud de Lyon.

C’était attendu. Les écoliers ne sont pas encore en vacances (ils doivent patienter encore une semaine) mais la circulation est déjà difficile en direction du sud et de la mer. Bison futé a classé ce dernier samedi de juin orange dans le sens des départs.

Il est conseillé de quitter ou traverser les grandes agglomérations, avant 9 heures et d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures et 17 heures. A 10h30, Autoroute Info indiquait que les bouchons étaient déjà nombreux entre Mâcon et Lyon, sur l’A6, en direction de Marseille. La circulation est également très difficile entre Valence et Orange sur l’A7.