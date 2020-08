Départs en vacances : encore un samedi noir en perspective à Lyon et dans la région

Il y avait beaucoup de monde sur les routes de la région samedi dernier, dans le sens des départs. Idem samedi prochain, le 8 août. Ce samedi est classé "noir" par Bison Futé dans le sens des départs.

Idem samedi prochain, le 8 août. Ce samedi est classé "noir" par Bison Futé dans le sens des départs.

Il est vivement conseillé d'éviter notamment l'A7 entre Lyon et Marseille samedi. Et de différer, si possible, son départ. La journée de vendredi est classée orange dans le sens des départs, celle de dimanche verte dans la région.

En ce qui concerne les retours, la journée de samedi est classée rouge, celle de dimanche orange dans la région.