Départs en vacances : circulation difficile sur l'A7 et l'A43 ce week-end

La circulation s'annonce dense ce week-end avec les départs en vacances. Des embouteillages sont à prévoir sur l'A7 et l'A43 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Malgré les orages annoncés, de nombreux Français sont sur la route des vacances. Ce week-end, la circulation sera difficile, orange d'après Bison Futé. Il est conseillé de partir avant 8h, et d'éviter de prendre l'A7 entre Lyon et Lançon-Provence de 8h à 18h, ainsi que l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 15h. Mais c'est ce dimanche que la circulation sera la plus dense sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation ne s'améliorera pas sur l'A7 et A43, au contraire. Il est recommandé de partir avant 9h, d'éviter la première de 9h à 21h, et la seconde de 10h à 18h. Pour les Lyonnais qui auraient déjà pris leurs vacances, aucun problème de circulation n'est à signaler sur la route des retours vers Lyon.