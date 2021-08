L'autoroute A7 est l'axe le plus encombré, avec 72 kilomètres de bouchons à 11h30 dimanche 8 août.

Samedi 7 août, la journée avait été classée très voire extrêmement difficile à la circulation par Bison Futé, pour un nouveau week-end de départs en vacances. Si dimanche 8 août, les prévisions sont beaucoup plus clémentes, avec seulement l'axe méditerranéen classé en orange, les bouchons s'accumulent tout de même sur l'A7 au départ et au retour à Lyon.

À 11 heures, plus de 70 kilomètres de bouchons étaient répertoriés entre Lyon et Orange dans les deux sens, dont environ 50 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Notamment, entre Orange et Valence, s'est formé un bouchon de 62 kilomètres dans le sens Marseille-Lyon.

Les temps de trajet restent corrects à 11 heures avec 2 heures au lieu de 1h40 pour rejoindre Orange à partir de Lyon et 1h50 pour le trajet inverse à la place de 1h40.

Bison Futé recommande d'éviter l'A6, en direction de Paris et en direction de Lyon. Il invite à "rejoindre Dijon depuis Lyon et Bourg en Bresse par l'A39", avec un allongement de 15 kilomètres et "à partir de Dijon pour Lyon, de prendre l'A39, puis l'A40 en direction de Genève. Après Bourg, suivre Lyon par l'A40 et l'A42".