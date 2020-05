Déconfinement à Lyon : EELV demande le report de 15 jours de la rentrée scolaire

Les élus écologistes lyonnais ont demandé le report de la rentrée scolaire pour permettre la réalisation de “tests massifs”.

Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi, Grégory Doucet, le candidat EELV arrivé en tête lors du 1er tour (28,46 %) des municipales en mars dernier, a demandé à Gérard Collomb de repousser de 15 jours l'ouverture des écoles “les conditions de réouverture proposées ne paraissant pas suffisantes”. Ce laps de temps devrait être utilisé selon lui pour “faire des tests massifs pour mieux mesurer le risque sanitaire effectif et nous éclairer afin de prendre les bonnes décisions”. En effet d'après le candidat, trop d'incertitudes pèsent sur “les risques sanitaires et les objectifs de cette réouverture des écoles”.

“En matière de gestion de risque, il faut évaluer les risques et impacts, mais aussi les bénéfices de l'action. Si l’on regarde les risques, l’évaluation n'est pas précise. Sait-on si demain les enfants scolarisés feront partie des chaînes de transmission et s’ils vont participer à la relance du virus ? Les écoles ne pourront pas accueillir tous les enfants, donc quel est l'objectif, le bénéfice ? Cherchons-nous à relancer l’économie ? Alors dans ce cas il conviendrait de prioriser les enfants de ceux qui retournent au travail. Si l’objectif est d'aider les enfants en difficulté ? Alors il faut prioriser ces enfants et définir des critères permettant de garantir cet objectif. Aujourd'hui, aucun critère n'a été donné”, a-t-il notamment précisé.

À Lyon, la municipalité a déjà présenté son plan de réouverture des établissements de maternelle et primaire. La rentrée s'effectuera de manière échelonnée par niveau de classe : le jeudi 14 mai pour les Grandes Sections de Maternelle, les CP et CM2 le lundi 25 mai pour les CM1 le jeudi 4 juin pour les CE1 et les CE2. Pour les enfants de toute petite section, petite section et moyenne section de maternelle, les mesures de distanciation et les gestes barrières étant très complexes à mettre en œuvre, aucune date n'est actuellement arrêtée.

Seuls 30 à 50 % des élèves d’une école pourront être accueillis en même temps.