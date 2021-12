Déco : nos idées de cadeaux de Noël dans les boutiques de Lyon

Lyon Capitale vous propose des idées de cadeaux de Noël pour tous les budgets, dénichés dans les boutiques locales.

• Arts de la table

Avec leur fine bordure dorée, les verres cristallisés Hobstar sont délicatement travaillés. De la marque Clover Gin, créée par trois sœurs originaires de Belgique, ils s’utilisent assemblés ou dépareillés et donnent un air de fête à vos tables.

Verre Hobstar – 7 €.

Cigoire – 7, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e

• Plateau déco

Fabriqué à la main, ce plateau fait partie de la nouvelle collection Curiosito de l’éditeur parisien Gangzaï. Son design ludique et coloré transforme cet objet utilitaire en un véritable élément de décoration, qui enchantera votre intérieur et vos apéritifs. Original et décalé !

Plateau Tiger Flower – 55 €.

Benoit Guyot – 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e

• Coussin lyonnais

Si vous êtes fan de la marque lyonnaise Encré., vous allez pouvoir habiller votre intérieur avec ses tout nouveaux produits Home, inspirés eux aussi de dessins de tatouage. Entièrement fait main, cousu, brodé et imprimé dans les ateliers lyonnais du label, le coussin en lin Les Palmiers est à la fois sobre et coloré, épuré et audacieux. 100 % tendance.

Coussin Les Palmiers – 60 €.

Encré. – 2, rue d’Algérie, Lyon 1er – www.encre-atelier.com

• Ambiance nordique

Pour habiller vos tables de fêtes ou un dîner aux chandelles, craquez pour ce bougeoir en métal noir mat, signé de la marque danoise Bloomingville. Matière texturée, aspect artisanal, design simple et épuré… c’est aussi un bel objet de décoration qui s’intègre facilement dans tous les univers.

Bougeoir noir

Duo – 24 €.

Mathûvû – 43, rue de la Charité, Lyon 2e

• Bougie de Noël

Boisé et épicé, ainsi peut-on résumer le parfum de la toute nouvelle bougie Étoile des Neiges, aux doux effluves d’orange, d’eucalyptus et de girofle. Imaginée par la marque La Belle Mèche, elle est fabriquée en France à partir d’ingrédients d’origine naturelle : sa cire est végétale, sa mèche en coton bio… Mais on l’aime aussi pour son design coloré et ludique, signé Julie Guillem.

Bougie Étoile des Neiges – 39 €

La Belle Mèche – 43, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

• Une coupe aux multiples facettes

Issue d’un savoir-faire artisanal pointu, cette majestueuse coupe en métal inoxydable doré prendra la forme que vous souhaitez lui donner. En effet, grâce à sa matière malléable, on peut la sculpter à l’envie et la transformer en centre de table, vide-poche monumental ou encore coupe haute ou évasée… N’hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination.

Coupe en métal Push – 175 €.

Régine – 14, Grande-Rue, Sainte-Foy-lès-Lyon

• Couronne festive

Grâce à un travail délicat et minutieux, cette couronne en métal doré est entièrement réalisée à la main. Élégante et raffinée, elle embellira vos tables de fête ou votre cheminée, jouera les décorations de Noël sur votre sapin, s’accrochera à une poignée de porte ou habillera tout simplement vos murs.

Couronne feuilles – 120 €.

Auguste et Cocotte – 16, rue Auguste-Comte, Lyon 2e