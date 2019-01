Début des avant-premières pour le film sur l'affaire Preynat

Une avant-première du film “Grâce à Dieu” sur l'affaire Preynat et la Parole libérée aura lieu ce jeudi à Lille. Il faudra attendre le 11 février pour voir le long métrage à Lyon.

C'est un film qui va faire du bruit quelques jours après la fin du procès Barbarin. “Grâce à Dieu”, le long-métrage de François Ozon sur l'affaire Preynat va être diffusé pour la première fois en avant-première à l'UGC de Lille (Nord) ce jeudi 17 janvier. Un film basé sur l'histoire vraie des membres de la Parole libérée qui après avoir été abusés par le prêtre pédophile se rendent compte 30 ans plus tard que leur agresseur est toujours en fonction au contact d'enfants. Une fiction qui au vu de la bande annonce à de nombreux accents de vérité puisque les protagonistes s'appellent Alexandre, François et Emmanuel, les mêmes prénoms qu'Alexandre Hezez, François Devaux et Pierre-Emmanuel Germain-Thill.

Le film doit sortir le 20 février, mais maître Frédéric Doyez, l'avocat du père Preynat, souhaite repousser sa sortie après la tenue du procès pour ne pas que les débats soient influencés. La date du procès Preynat n'est pas encore connue. Selon nos informations, la date du procès devrait être fixée en mars. D'autres avant-premières sont déjà prévues partout en France d'ici la sortie officielle du film. Il sera diffusé à Lyon le 11 février prochain au Comoedia à Lyon. Deux séances sont prévues : une à 19h45 et une autre à 20h30.