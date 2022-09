De nombreuses rues de Lyon piétonisées le dernier week-end de septembre

Une nouvelle opération "La Voie est libre" sera organisée à Lyon les 23 et 24 septembre. Une centaine de rues seront rendues aux piétons durant le week-end.

Pour le dernier week-end de septembre, la mairie de Lyon a décidé de reconduire son opération "La Voie est libre" à destination des piétons. Du samedi 23 au dimanche 24 septembre, une centaine de rues des 1er, 2e, 4e, 8e et 9e arrondissements seront entièrement piétonnisées. Une opération qui intervient en même temps que les braderies du 8e et 9e arrondissements et le Lyon Braderie Festival qui se déroulera sur la Presqu’île.

L’opération sera conduite le samedi de 10 à 19 heures dans les 1er, 2e et 8e et de 11 à 19 heures dans les 4e et 9e arrondissements. Le dimanche, seuls les 1er et 2e arrondissements seront concernés de 11 à 18 heures.

Lors de cette édition de "La Voie est libre", certains véhicules sont autorisés à circuler et stationner, avec ou sans justificatif.

Services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics

Transports de fonds

Convois funéraires

Bus TCL

Les véhicules autorisés à circuler et à stationner dans les périmètres (sauf rues interdites), sur présentation d'un justificatif :

Riverains habitants, sur présentation de la vignette de stationnement résidentiel et/ou facture domiciliée

Non-résidents disposant d’un garage, sur présentation d'un justificatif.

Stationnement autorisé sur votre emplacement privé

Personnes à mobilité réduite, sur présentation de la carte mobilité inclusion

« Stationnement »

Professionnels de santé, sur présentation du caducée ou de la carte professionnelle

Artisans en intervention, sur présentation du carnet de commande.

Véhicules en auto-partage labellisés, avec vignette de label sur le pare-brise

VTC, sur présentation des deux macarons officiels. Arrêt autorisé, uniquement pour la dépose de clients

Livreurs, sur présentation du bon de livraison. Les livraisons seront autorisées avant 11h

Taxis, en activité avec leurs véhicules de fonction

Clients des hôtels, sur présentation du bon de réservation - voucher

Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de bagages

Véhicules de déménagement, sur présentation de l'arrêté de stationnement

Auto-écoles Arrêt autorisé pour dépose d’élèves

Toutes les informations et le détail des rues piétonnisées sont à retrouver ici.