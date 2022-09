Les étudiants sont accompagnés tout le mois de septembre par le service jeunesse de la Ville de Villeurbanne. Ce samedi 17 septembre, ils pourront récupérer gratuitement des dons collectés par la Ville depuis la rentrée.

Depuis la rentrée la Ville de Villeurbanne via son Bureau Information Jeunesse (BIJ) se mobilise au travers d'une grande collecte, au 15 rue Michel-Servet, pour réunir des dons à destination des étudiants. Celle-ci se termine ce vendredi 16 septembre à 17 heures. Sur présentation de leur carte étudiante, les jeunes pourront profiter de ces donations ce samedi 17 septembre de 11 à 18 heures, pour équiper leur logement notamment, les dons collectés allant de l'équipement d’intérieur, aux appareils et ustensiles de cuisine, petit électro-ménager, en état de marche, meubles, etc.

Les jeunes pourront également bénéficier d'une aide à la mobilité de 14 heures à 18 heures, via la souscription de l'offre Free Vélo’v, proposée en partenariat avec la Métropole de Lyon. Ce dispositif permet aux étudiants de bénéficier gratuit d'un vélo pour une durée de 3 mois à 2 ans maximum.

