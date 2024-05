Durant ce week-end de l’Ascension, les Français ont pu observer de magnifiques aurores boréales, comme à Lyon et de partout en région. Retour en images.

Un phénomène rare. Durant tout le week-end de l’Ascension, une tempête solaire, la plus puissante depuis 20 ans, a touché la Terre, laissant apparaître pendant trois jours des aurores boréales à la tombée de la nuit. Le résultat selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) d’une tempête géomagnétique de niveau 5, le plus haut niveau de l’échelle utilisée.

Durant les nuits de vendredi, samedi et dimanche, le ciel s’est paru de bleu, violet ou encore vert. Un changement de couleur dû à la teneur du gaz "excité" par le vent solaire. Le pic de ces tempêtes solaires est attendu vers la fin de l'année et début 2025. Lyon Capitale a sélectionné quelques photos prises dans la région lyonnaise.

Aurores boréales à Sathonay village. Club photo Esquisse de Sathonay Camp

Vue sur les aurores boréales de ce soir depuis le Mont Thou. En attendant de pouvoir les voir en Islande 😛#auroresboreales #lyon pic.twitter.com/AiSFb8hW6y — Azz (@cnykz) May 11, 2024