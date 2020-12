De la neige ce jeudi soir dans huit départements de la région

D'après les prévisions de Météo France, huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourraient être recouverts de neige cette nuit du 10 au 11 décembre.

Des chutes de neige et du verglas sont attendus cette nuit du 10 au 11 décembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq départements avaient déjà été classés en vigilance jaune à ce sujet par Météo France ce jeudi 10 décembre au matin. Ce soir, d'autres départements sont concernés.

D'après les prévisions de Météo France, le risque de chutes de neige s'est déplacé sur l'Est de la région et concerne désormais huit départements : le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et la Drôme. Les flocons sont attendus cette nuit dans ces départements, qui restent en vigilance jaune jusqu'à ce vendredi 11 décembre en fin d'après-midi. Seuls le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier sont épargnés. Pour le moment.