De la neige attendue ce jeudi dans cinq départements de la région

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont classés en vigilance jaune ce jeudi 10 décembre pour des risques de chutes de neige. Et à Lyon ?

Les Lyonnais verront-ils quelques flocons pointer le bout de leur nez ce jeudi 10 décembre ? Hélas non. Météo France a placé plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune à cause de probables chutes de neige, mais tous se trouvent dans la partie ouest du territoire. La Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ardèche et la Haute-Loire sont concernés.

D'après Météo France, le risque de chutes de neige et de verglas est maximal ce jeudi matin, puis s'estompera dans l'après-midi. Cependant, des flocons sont également attendus dans la nuit. La Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ardèche et la Haute-Loire pourraient bien se réveiller sous la neige demain matin.

En montagne, Météo France note un risque d'avalanches de neige jusqu'à 2000 mètres d'altitude ce jeudi, et plus particulièrement dans la nuit de jeudi à vendredi à cause d'un léger redoux qui provoquera la remontée de la limite pluie-neige à 2500 mètres d'altitude. Pour l'instant, aucun département de la région n'est concerné par un risque d'avalanche. Prudence tout de même, en altitude et sur les routes.