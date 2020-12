De la neige à Lyon pour Noël ? Le département du Rhône en alerte "neige" la nuit de Noël

Les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance jaune "neige-verglas" pour la nuit de Noël, à partir de minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Le département du Rhône, comme les 11 autres départements de la région (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Ain, Drôme, Ardèche, Loire, Haute-Loire, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal), a été placé en alerte jaune "neige-verglas" par Météo France à partir de ce jeudi 24 décembre au soir minuit.

"Chute des températures et neige à basse altitude en de nombreuses régions pour cette nuit de jeudi à vendredi", explique Météo France, qui détaille davantage "cet après-midi, les pluies se décalent vers le Sud-ouest, les Pyrénées, l'Auvergne Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace. En soirée ce passage perturbé se bloque sur les Pyrénées, et du Massif central jusqu'à l'Alsace et Rhône-Alpes, il s'accompagne d'une baisse des températures et d'une limite pluie neige qui baisse vers 500 à 600 m sur les Alpes du Nord, le Jura et les Vosges, puis vers 300 m la nuit suivante".

