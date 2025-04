Théâtre : "Juste la fin du monde", œuvre culte

Artiste complice du théâtre de la Croix-Rousse, Johanny Bert adapte la pièce emblématique de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Avec Vincent Dedienne dans le rôle principal.

Aucune pièce de la fin du XXe siècle n’a eu en France un succès comparable à l’œuvre intimiste de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, écrite en 1990. Elle est entrée au répertoire de la Comédie-Française en mars 2008, avec la mise en scène du Lyonnais Michel Raskine (récompensé par le molière du meilleur spectacle).

Au cinéma, Xavier Dolan l’a adaptée dans le film franco-canadien sorti le 21 septembre 2016 en France et au Québec. Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Marion Cotillard dans la distribution. Excusez du peu ! Traduite et jouée en plusieurs langues, la pièce a même été inscrite au programme de l’épreuve théâtre du bac et des agrégations de lettres, ainsi qu’au programme du bac de français des classes de premières et à celui du Capes de lettres.

L’intrigue est simple : Louis, un jeune homme atteint du sida, rend visite à sa famille pour la première fois depuis douze ans. Il retrouve sa mère, sa sœur, son frère et sa belle-sœur. Il a l’intention de leur annoncer sa maladie, sa mort prochaine inéluctable, mais son arrivée fait resurgir souvenirs et tensions familiales. Chacun exprime ses griefs, ses rancœurs et Louis repart sans avoir pu faire l’annonce de sa mort…

Sur ce canevas à la fois douloureux et réaliste, Jean-Luc Lagarce se livre à une analyse psychologique des différents protagonistes d’une bouleversante justesse. Johanny Bert propose une nouvelle lecture de cette pièce emblématique, avec un casting de choix. Où l’on retrouve Vincent Dedienne dans le rôle-titre, aux côtés notamment de l’étoile montante du cinéma français, Céleste Brunnquell.

Originalité de cette version, pour brosser ce portrait de cette famille à vif, l’artiste complice du théâtre de la Croix-Rousse fait également appel à une marionnettiste.

Juste la fin du monde – Du 1er au 5 avril au théâtre de la Croix-Rousse