Métropole de Lyon : le vélo gagne du terrain

Palmarès Lyon Capitale. Hors du cœur de la métropole, la voiture reste le mode de déplacement le plus rapide et le plus utilisé.

La bataille des transports est encore gagnée par la voiture. Du moins sur le papier et les simulateurs de temps de trajet. Concernant la plupart des trajets en direction de Lyon, l’automobile bat les transports en commun ou le vélo. Mais ces chiffres sont à relativiser. Ils prennent en compte les ralentissements habituels liés à la saturation des voiries aux heures de pointe, mais pas les événements exceptionnels, ceux qui doublent à intervalles réguliers les temps de trajet. Pour rappel, les automobilistes de la métropole de Lyon ont perdu plus de 200 heures dans les bouchons en 2022, d’après les calculs de TomTom, une entreprise de GPS. Un chiffre en constante hausse. Le temps de trajet en voiture de notre classement ne prend pas non plus en compte l’épineuse quête d’une place pour se garer. Vu la réduction significative du nombre de places de stationnement orchestrée par les écologistes depuis leur accession au pouvoir en 2020, cet impondérable pourrait devenir plus chronophage. Les temps de trajet de notre classement sont donc à prendre avec des pincettes et ne sont absolument pas contractuels.

Temps de déplacement

Classement général Voiture Part-Dieu TCL Part-Dieu Vélo Part-Dieu Albigny-sur-Saône 32 40 27 62 Bron 3 26 24 20 Cailloux-sur-Fontaines 41 40 53 46 Caluire-et-Cuire 5 22 36 19 Champagne-au-Mont-d’Or 13 30 39 29 Charbonnières-les-Bains 23 35 43 39 Charly 46 35 51 59 Chassieu 22 35 40 41 Collonges-au-Mont-d’Or 26 35 45 42 Corbas 33 40 44 45 Couzon-au-Mont-d’Or 25 35 34 52 Craponne 48 45 54 47 Curis-au-Mont-d’Or 35 45 27 63 Dardilly 38 40 53 44 Décines-Charpieu 14 35 32 35 Écully 12 30 37 29 Feyzin 21 35 33 43 Fleurieu-sur-Saône 53 40 59 59 Fontaines-Saint-Martin 44 35 56 52 Fontaines-sur-Saône 30 35 43 48 Francheville 39 40 55 43 Genay 57 45 48 74 Givors 54 40 33 85 Grigny 56 45 46 73 Irigny 28 35 41 49 Jonage 55 45 52 65 La Mulatière 11 26 36 28 La Tour-de-Salvagny 45 40 50 54 Limonest 31 40 47 40 Lissieu 59 45 60 70 Lyon 1 15 14 9 Marcy-l’Étoile 50 45 55 50 Meyzieu 29 35 41 49 Mions 40 40 46 52 Montanay 52 45 39 71 Neuville-sur-Saône 42 50 26 65 Oullins 4 26 21 29 Pierre-Bénite 9 26 27 34 Poleymieux-au-Mont-d’Or 51 40 38 73 Quincieux 58 50 37 82 Rillieux-la-Pape 18 35 41 31 Rochetaillée-sur-Saône 43 40 50 52 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 24 35 46 36 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 15 30 38 34 Saint-Fons 7 30 25 29 Saint-Genis-Laval 16 35 35 35 Saint-Genis-les-Ollières 37 40 52 44 Saint-Germain-au-Mont-d’Or 47 50 24 71 Saint-Priest 27 40 45 39 Saint-Romain-au-Mont-d’Or 34 35 44 51 Sainte-Foy-lès-Lyon 17 30 48 28 Sathonay-Camp 8 35 20 31 Sathonay-Village 19 40 33 36 Solaize 49 35 55 58 Tassin-la-Demi-Lune 10 28 31 29 Vaulx-en-Velin 6 28 28 25 Vénissieux 20 40 35 34 Vernaison 36 35 43 57 Villeurbanne 2 16 13 9

Limites géographiques

Le recours à la voiture progresse à mesure que l’on s’éloigne de Lyon. 54 % des ménages du 2e arrondissement possèdent une voiture, quand ils sont 86 % à Grigny, au sud de la métropole. Dans les villes à l’ouest, le taux d’équipement tourne autour de 95 %. Le taux d’usage des transports s’étiole aussi progressivement en s’écartant de Lyon. Si la voiture ne représente que 26 % des trajets domicile-travail pour les habitants de la Presqu’île, elle grimpe à 85 % pour ceux de Lissieu, à la frontière nord de la métropole. À Montanay, l’une des communes les plus éloignées de Lyon, les transports en commun ne représentent que 12,1 % des trajets domicile-travail. Depuis la mairie de Montanay, aux portes du plateau de la Dombes, il faut compter une heure pour rallier la place Bellecour en transports en commun selon l’itinéraire proposé par les TCL.