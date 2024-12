Des visiteurs du monde entier sont attendus, dès jeudi 5 décembre, pour la 25e édition de la Fête des lumières à Lyon. Ce qui devrait faire le bonheur des hôtels de la métropole.

Si la Fête des lumières permet de mettre en valeur la ville de Lyon, les quatre jours d'événement sont aussi une période favorable aux hôtels de la métropole. En 2023, plus de 2 millions de spectateurs ont déambulé dans les rues lyonnaises, et parmi eux des visiteurs venus du monde entier. Cette année encore, OnlyLyon Tourisme et Congrès s'apprête à accueillir des visiteurs internationaux, et en particulier des Espagnols, des Italiens et des Suisses.

À quarante-huit heures du début de la Fête des lumières, jeudi 5 décembre, l'Observatoire hôtelier de la Loire et de la Métropole de Lyon* notait un taux moyen d'occupation hôtelière de 69 % dans la métropole lyonnaise. Un pic à 80 % de remplissage est même enregistré pour la nuit de samedi à dimanche. Le taux est de 76 % pour la première soirée de la Fête des lumières. "Les réservations de dernière minute devraient permettre d’atteindre un taux global de 78 %, équivalent à celui de 2023", précise l'observatoire.

En ce qui concerne les visites guidées proposées par les guides de l’Office du tourisme, elles "rencontrent un vif engouement, avec la quasi-totalité des créneaux déjà réservés", indique Only Lyon.

