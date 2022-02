Dans l'Ain, le bilan 2021 de la sécurité se révèle "contrasté"

Le bilan 2021 de la sécurité dans l’Ain est sorti. Entre augmentation du nombre de vols et du nombre de décès sur la route il se révèle "mitigé", malgré une progression du nombre d’interpellations. La préfète Cécile Bigot-Dekeyzer s’est voulue rassurante en assurant que le bilan est tout de même encourageant et que de nouvelles actions sont mises en place.

Les chiffres de la délinquance dans l’Ain ont sensiblement augmenté en 2021 par rapport à 2020 (pas forcément une année référence compte tenu des confinements et des mesures sanitaires). Néanmoins, selon les données communiquées par la préfecture de l’Ain, cela ne traduit pas pour autant une baisse de "la performance des services de police et de gendarmerie", qui, en 2021, ont enregistré une hausse de leur activité et des interpellations. Parallèlement à cela, la préfecture fait valoir que "la libération de la parole conduit mécaniquement à une hausse des signalements de ces faits de violence".

Atteintes aux biens Légère hausse comparé a 2020 Cambriolages En baisse Vols de/dans/sur les véhicules à moteurs 12,5 % Vols avec violences -13,8 % Dégradations 5,8 % Atteintes aux personnes Augmentation depuis 2020 Violences sexuelles Représentent 14% des atteintes aux personnes Menaces et chantages 33,8 % Violences physiques non crapuleuses Représentent 50 % des atteintes aux personnes (+ 23 % par rapport à 2020) Violences physiques crapuleuses -14,1 % Violences intra-familiales 24,7 %

Afin de faire baisser la criminalité, l’État a donc mis en place des actions au niveau départemental, notamment sur le plan de la prévention et de la sensibilisation auprès des élus et des citoyens. Des cellules ont également été mises en place dans les hôpitaux pour améliorer le dépôt de plainte des victimes.

Les autres chiffres de la délinquance

Stupéfiants + 2,3 % d’infractions comparé à 2020, 13 456 infractions et 310 kg saisis. Immigration irrégulière 110 porteurs de faux documents d’identité interpellés. 1 360 refus d’entrée sur le territoire. Sécurité sanitaire 350 000 contrôles, 41 établissements fermés et 5 000 arrêtés de quarantaine.

Sur le volet de la sécurité routière, les piétons sont les premiers touchés et un tiers des décès sont liés à des accidents de moto. Dans le détail, 40 % des victimes d’accident en 2021 avaient entre 45 et 64 ans et un tiers des accidents se sont révélés liés à la consommation de produits psychotropes. De manière générale, en 2021 il y a eu plus d’accidents et de blessés sur les routes du département, mais moins de décès. Un bilan en partie amélioré par les suspensions de permis, au nombre de 3 000, et les annulations au nombre de 500.

Sécurité routière de 2021 Par rapport à 2020 35 décès - qu’en 2020 424 accidents + qu’en 2020 591 blessés + qu’en 2020

Dans le même temps, une soixantaine d’actions de prévention ont été menées dans l’Ain en 2021, avec deux actions phares. Une première lors de la 8e étape du Tour de France dans la ville départ d’Oyonnax, où une opération de sensibilisation sur le partage de la route avec les cyclistes était organisée. Puis, le 7 octobre 2021, des seniors ont assisté à une matinée de prévention sur les dangers de la route et à une remise à niveau de leurs connaissances du code de la route. En définitive, et malgré quelques améliorations, le bilan 2021 de la sécurité dans l’Ain reste "contrasté".