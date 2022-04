Daniel Albout (RN) : "Emmanuel Macron a sali la France" (vidéo)

Daniel Albout, membre du RN, est l’invité de 6 minutes chrono. Il évoque le second tour de l’élection présidentielle.

À trois jours du second tour de l’élection présidentielle, Daniel Albout imagine encore la victoire possible pour Marine Le Pen malgré des sondages plutôt favorables pour le président sortant. “En 2017, Emmanuel Macron était un candidat pochette surprise. Aujourd’hui, il a un bilan qui est un boulet et c’est une chance supplémentaire pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron a divisé les Français et sali la France”, tacle Daniel Albout.

Le responsable du RN revient aussi sur les modalités pratiques de la réforme des retraites de Marine Le Pen : “avec la réforme d’Emmanuel Macron, la retraite sera à 65 ans. Pour nous, elle sera à 62 ans”. Daniel Albout tente aussi d’expliciter la proposition de Marine Le Pen d’interdire, à terme, le voile dans l’espace public : “notre but est d’éradiquer l’islamisme (…) Le hijab est un vêtement islamiste, mais il n’est pas question d’interdire à la grand-mère de 70 d’avoir un foulard sur la tête”.