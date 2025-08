Lyon : la mairie du 5e arrondissement "salue" la décision du Conseil d’État de dissoudre Les Remparts 

Le Conseil d’État a confirmé le 31 juillet la dissolution des groupuscules d’extrême droite Les Remparts, la Traboule et Top Sport Rhône situés dans le 5e arrondissement de Lyon.

Le gouvernement l’avait annoncé en juin dernier, les groupuscules d’extrême droite Les Remparts, la Traboule et Top Sport Rhône, tous installés dans le 5e arrondissement de Lyon, allaient être dissous. Si les membres des Remparts avaient tenté de contester cette décision, le Conseil d’État a tranché le 31 juillet : ils seront bien dissous.

"Ces structures violentes et radicalisées incarnaient une idéologie dangereuse"

Une décision "saluée" par la mairie du 5e arrondissement dans un communiqué diffusé le 4 août. La municipalité estime que "ces structures violentes et radicalisées incarnaient une idéologie dangereuse, fondée sur la haine, le racisme, l'homophobie, la division et l’intimidation. Leur présence depuis 14 ans dans le Vieux-Lyon constituait une menace pour les habitants, les commerçants, les associations locales, ainsi que pour l'image du quartier — historiquement multiculturel, ouvert au monde et à la diversité —, et plus largement pour les valeurs républicaines."

Elle ajoute : "Cette dissolution est le fruit d’un combat collectif. Nous tenons à adresser une pensée sincère à tous les habitants, militants et associations mobilisés pour conserver la dignité et l'âme de leur quartier, souvent en première ligne face aux pressions et aux violences. Leur courage et leur détermination ont été décisifs."

Toujours dans son communiqué, l’édile écologiste Nadine Georgel et son exécutif expriment leur "reconnaissance" au maire de Lyon, Grégory Doucet, "dont l’action a permis d’aboutir à cette décision", écrivent-ils. "À trois reprises, M. Doucet a écrit au ministre de l’Intérieur d'alors, Gérald Darmanin, ainsi qu’au Président de la République, Emmanuel Macron, pour demander la dissolution de ces groupes extrémistes."

Et de conclure : "À l'heure où les idées de l'extrême droite imprègnent insidieusement la société, la Mairie du 5e arrondissement de Lyon réaffirme sa volonté de garantir un cadre de vie serein et respectueux des principes républicains d’égalité, de liberté et de fraternité à ses habitants."

