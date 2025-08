Délinquance des mineurs : “un enjeu national” pour François-Noël Buffet

Le gouvernement relance le « Beauvau des polices municipales » à Lyon (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Le ministre lyonnais François-Noël Buffet s’inquiète d’ailleurs d’une violence “qui va crescendo” en particulier chez les jeunes.

Lyon Capitale : Au sein du gouvernement, vous avez un intitulé original et intrigant : ministre auprès du ministre de l’Intérieur. Quelles sont vos prérogatives ?

François-Noël Buffet : Lorsque le Premier ministre m’a proposé d’être au ministère de l’Intérieur, je lui ai posé la même question. Compte tenu de l’ampleur de la tâche au ministère de l’Intérieur, il m’a répondu qu’il souhaitait un binôme d’action au service de la sécurité des Français. C’est ainsi que je suis ministre, auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, sans délégation définie. En revanche, nous nous sommes mis d’accord avec Bruno Retailleau sur une façon de travailler et sur les sujets dont j’ai particulièrement la charge : l’administration territoriale de l’État, la sécurité civile et les sapeurs-pompiers, les polices municipales, la sécurité privée, la sécurité dans les transports, la cybersécurité, la prévention de la délinquance et la radicalisation, l’intégration et l’asile, la sécurité routière, la sécurité des élus, les gens du voyage et enfin les élections. Avec Bruno Retailleau, nous sommes dans un continuum de gestion du ministère. Dans quinze jours, nous présenterons le texte sur les polices municipales, début septembre celui sur la sécurité civile. Nous bouclons aussi la stratégie nationale de prévention de la délinquance qui sera rendue publique début juillet. Je suis très heureux de mon action.