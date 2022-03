À Lyon, les centres de vaccination de Croix-Rousse et Confluence ferment leurs portes jeudi 31 mars. Une conséquence de la couverture vaccinale "suffisante" dans le territoire lyonnais, selon les HCL.

Clap de fin pour les vaccinodromes de Croix-Rousse et de Confluence ce jeudi 31 mars. Les deux centres ferment leurs portes, faute de candidats à la vaccination. Depuis le début de la campagne, il y a environ 15 mois, les deux établissements ont administré près de 600 000 injections à destination d'adultes et d'enfants.

Selon les Hospices Civils de Lyon, les fermetures successives des centres de vaccination sont dues au fait que la couverture vaccinale est suffisante de le territoire lyonnais. Ainsi, il y a une cohérence entre ces fermetures et "la couverture vaccinale dans le Rhône et la disponibilité actuelle d’une offre de vaccination suffisante dans le territoire lyonnais, en particulier via les professionnels de santé de ville", ont-ils expliqué via un communiqué.

Pour rappel, celui de Confluence, piloté par les HCL, est seulement installé depuis février dans le 2e arrondissement de Lyon. Il remplaçait le centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland. Le centre de l'Hôpital de la Croix-Rousse cesse son activité, alors même qu'il est installé depuis le début de la campagne de vaccination contre le covid-19.

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : le centre de vaccination de Confluence ferme ses portes mercredi

Covid-19 à Lyon : clap de fin pour le centre de vaccination de Croix-Rousse