Ouvert depuis le mois de février, le centre de vaccination de Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, va définitivement fermer ses portes mercredi 30 mars. L'ouverture de ce centre faisait suite au déménagement du vaccinodrome situé au palais des sports de Gerland.

Durant près de 15 mois, les deux établissements pilotés par les Hospices Civils de Lyon, ont réalisé environ 600 000 vaccinations pour les adultes et les enfants. Parallèlement à la fermeture du centre de Confluence, les HCL informent également de la fermeture du centre de vaccination de l’Hôpital de la Croix-Rousse, le 31 mars prochain. "Les fermetures du centre de vaccination de Confluence, ainsi que de tous les centres de vaccination des HCL, sont cohérentes avec la couverture vaccinale dans le Rhône et la disponibilité actuelle d’une offre de vaccination suffisante dans le territoire lyonnais, en particulier via les professionnels de santé de ville", expliquent les HCL par voie de communiqué.