La trêve hivernale prend fin ce jeudi 31 mars à Lyon. À partir de vendredi 1er avril, un propriétaire aura le droit d'engager une procédure d'expulsion d'un locataire. Un rassemblement "pour un logement digne" est ainsi prévu à Lyon ce jeudi.

Jeudi 31 mars est synonyme de date fatidique pour toutes les personnes en difficulté de logement. La trêve hivernale, qui a débuté le 1er novembre dernier, prend fin vendredi 1er avril. En conséquence, les expulsions de locataires pourront reprendre alors même qu'une vague de froid est attendu ce week-end à Lyon.

Face à la situation, l'inter-organisation logement 69 appelle à un grande manifestation jeudi 31 mars à 18 heures sur l'esplanade Moncey, dans le 3e arrondissement de Lyon. Le rassemblement devrait réunir divers collectifs comme hébergement en danger, sans papiers 69 ou encore coordination d'action pour le logement Lyon et environs.

Tous réclament "le droit à un logement digne pour tous" et dénoncent "la reprise des expulsions" dans un contexte de froid attendu en fin de semaine. "Nous nous mobilisons cette année pour demander une vraie politique du logement", assure l'inter-collectif.

Une trêve prolongée pendant la crise sanitaire

"Après un répit dû à la crise sanitaire, aujourd'hui en France ce sont 40 000 personnes qui sont menacées d'expulsion. Selon la Métropole de Lyon, il y a 20 000 personnes mal-logées et près de 2 500 personnes sans-abris sur notre territoire", poursuit le collectif dans un communiqué. Effectivement, pas de prolongation de la trêve hivernale cette année. Alors que pendant les deux ans de crise sanitaire, les dates fatidiques avaient été repoussées au 10 juillet 2020 et 1er juin 2021, le gouvernement a bel et bien gardé la date fixée - celle du 31 mars - dans la loi Alur promulguée en 2014.