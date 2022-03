Installé depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, le centre de l'hôpital de La Croix-Rousse, piloté par les Hospices Civils de Lyon, va fermer ses portes ce jeudi 31 mars.

Un peu plus d'un an après le lancement de la campagne vaccinale contre le Covid-19, les Hospices Civils de Lyon annoncent que le centre de vaccination de l'hôpital de la Croix-Rousse va fermer ce jeudi 31 mars. Il s'agit du second vaccinodrome qui va cesser son activité dans la semaine, après l'annonce de la fermeture du centre de Confluence, dans le 2e arrondissement, mercredi 30 mars.

Depuis le début de la campagne de vaccination, il y a environ 15 mois, les deux établissements ont administrés près de 600 000 injections à destination d'adultes et d'enfants. C'est d'ailleurs à l'hôpital de la Croix-Rousse que la millionième vaccination avait eu lieu, en février dernier. Selon les HCL, les fermetures successives des centres de vaccination sont dues au fait que la couverture vaccinale est suffisante de le territoire lyonnais. Ainsi il y a une cohérence entre ces fermetures et "la couverture vaccinale dans le Rhône et la disponibilité actuelle d’une offre de vaccination suffisante dans le territoire lyonnais, en particulier via les professionnels de santé de ville", ont-ils expliqué via un communiqué.