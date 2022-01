À Lyon, le temps sera couvert samedi 8 janvier

Les nuages seront omniprésents dans le ciel lyonnais samedi 8 janvier, et pourraient même apporter de la pluie.

La météo lyonnaise sera maussade samedi 8 janvier. Difficile d'apercevoir un bout de ciel bleu et de soleil. Le ciel sera couvert dès la matinée et jusqu'à la nuit. Dans l'après-midi, de la pluie pourrait même tomber sur l'agglomération lyonnaise. Météo France prévoit environ 3 millimètres de précipitations sur la journée.

Au niveau des températures, elles sont légèrement plus élevées que les normales de saison, d'environ un degré. Il fera environ 4 degrés le matin et 6 degrés l'après-midi et le soir.