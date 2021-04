Covid-19 : cette semaine, 18 000 tests salivaires sont déployés dans l'académie de Lyon

Les élèves de primaire et de maternelle ont repris le chemin des classes ce lundi. En cette semaine de rentrée scolaire pour les plus jeunes, 18 000 tests salivaires ont été déployés dans l'académie de Lyon.

La cloche de la rentrée scolaire a sonné ce lundi pour les élèves de primaire et de maternelle. Après trois semaines à la maison, une de travail et deux de vacances, les plus jeunes ont repris le chemin de l'école.

En cette semaine de reprise, l'académie de Lyon a annoncé le déploiement de 18 000 tests salivaires sur ces prochains jours. Des campagnes de dépistage seront notamment menées "en priorité dans les zones de forte circulation du virus, en lien avec l'agence régionale de santé", précise l'institution.

