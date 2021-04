Covid-19 : Les écoliers de Lyon retournent en classe

Après trois semaines à la maison, les élèves du primaire retournent à l'école. Les collégiens et lycéens doivent encore attendre une semaine.

Cela fait maintenant trois semaines que les élèves en école primaire ne sont pas allés en classe. Une semaine de travail à la maison à cause des contraintes de la crise sanitaire, et deux semaines de vacances. Leurs aînés au collège et au lycée doivent encore attendre la semaine prochaine et débuteront les cours derrière leurs écrans ce lundi.

Ils retourneront dans leurs établissements scolaires le 3 mai avec des classes remplies "en demi-jauge" pour les 4e et 3e à Lyon. Comme en mars, si un cas de contamination est détecté, la classe devra fermer et les élèves retourner au télétravail.

Le gouvernement passe à la vitesse supérieure sur le sujet du dépistage dans les établissements scolaires : 400 000 tests salivaires vont être déployés dans les écoles du pays. Et pour accélérer, 64 millions d'auto-tests ont été commandés pour le personnel de l'Education nationale, et les lycéens dès le 10 mai prochain, a confirmé jeudi dernier Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education.