Covid-19 à Lyon : un habitant du Rhône sur deux est complètement vacciné

Alors que les contaminations au Covid-19 poursuivent leur croissance exponentielle dans le Rhône, avec un taux d’incidence de 248 pour la semaine du 16 au 22 juillet, contre 165,5 pour la moyenne nationale, le pourcentage d’habitants du département ayant reçu deux doses de vaccin vient tout juste de passer la barre des 50 %.

Selon les chiffres de Santé publique France, au 25 juillet, 961 565 Rhônalpins sur 1 882 000, soit 51,3 %, s’étaient déjà vu administrer deux doses du vaccin Moderna, AstraZeneca ou Pfizer, une dose s'ils ont été positifs au Covid-19 ou une dose du vaccin Janssen et disposent donc d’un "schéma vaccinal complet".

Plus de femmes vaccinées

Dans le détail, plus de femmes sont complètement vaccinées et les 50-59 ans représentent la tranche d’âge la plus vaccinées du département, soit 165 323 personnes. La plus faible couverture vaccinale est identifiée chez les 12-17 ans, au nombre de 19 168, un chiffre qui s’explique notamment par leur accès plus tardif à la vaccination.

Une moyenne supérieure à celle nationale

Les chiffres de la vaccination observés dans le Rhône sont sensiblement similaires à ceux enregistrés au niveau national, même si la couverture vaccinale est légèrement supérieure dans le département, 51,3 % contre 50,5 % au niveau national. "Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 40 719 515 personnes ont reçu au moins une injection (soit 60,4 % de la population totale) et 34 026 476 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 50,5 % de la population totale)", indique la Direction générale de la Santé (DGS) dans un communiqué sur l'avancée de la vaccination.

Le seuil des 40 millions de Français ayant reçu au moins une injection a été franchi lundi, avec un mois d'avance sur le calendrier initial. Le gouvernement vise désormais 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août. Au 25 juillet, dans le Rhône 70,5 % des habitants avaient reçu au moins une dose de vaccins, soit 1 123 056 personnes.