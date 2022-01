La progression du variant Omicron à Lyon et dans le Rhône devrait impacter l'offre TCL dans les prochains jours. Le Sytral, autorité qui gère et pilote les transports dans la Métropole de Lyon, est contraint d'aménager les horaires de ses lignes en raison du contexte sanitaire et du manque de personnel.

Les cas positifs et les cas contacts se multiplient partout en France et à Lyon. La "désorganisation de la société" crainte par le Conseil scientifique pourrait bien avoir lieu. Quoi qu'il en soit, les équipes des réseaux TCL ne sont pas épargnés par la progression du virus, et un nombre suffisamment conséquent est infecté par le Covid-19 ou cas contact. Un constat qui pourrait avoir des conséquences sur le trafic des lignes dans les prochains jours. Sur son site, TCL prévient que les horaires de toutes les lignes - tram, métros, bus, funiculaires et bus compris - sont "adaptés en raison de la situation sanitaire et du manque de personnel".

Contacté par Lyon Capitale, le réseau informe que les TCL sont contraints d'amoindrir leur offre de 2,5 % à 4 % par rapport à une offre de 2019, année précédant la crise sanitaire. "L'offre de transports est diminuée à cause des conditions sanitaires actuelles et cela peut aussi correspondre aux mesures de télétravail prises par le gouvernement" réagit TCL, qui admet ne pas avoir de chiffres de fréquentations des voyageurs sur ses lignes depuis la mise en place du télétravail obligatoire lundi 3 janvier.

Compensation entre les lignes en fonction des habilitations du personnel

Face au manque de personnel, le réseau TCL tente de s'adapter : "en fonction des habilitations et des compétences de nos salariés, on essaye de compenser les lignes fortement touchées par cet absentéisme. Il y a une priorité pour les lignes très empruntées, au détriment forcément de d'autres lignes," admet TCL.

Certaines lignes du réseau vont prochainement passer en "horaires vacances scolaires" sans qu'une liste exhaustive soit donnée. Dans tous les cas, TCL appelle ses voyageurs et tous les Lyonnais à se renseigner sur le site TCL.fr pour avoir les horaires de leurs lignes en temps réel. Le service MonTCL mis en place par le réseau, permet également d'être alerté des changements d'horaires, pannes ou possibles retards des lignes que l'utilisateur aura sélectionnées en amont.