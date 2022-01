Le Théâtre Comédie Odéon propose à partir du 4 janvier, Tout ça pour l’amour !, un spectacle qui convoque avec passion une myriade d’auteurs classiques et modernes prenant la forme d'une véritable ode à l’amour.

C’est pendant le confinement de 2020 que Julien Poncet, metteur en scène et directeur du Théâtre Comédie Odéon, a ressenti le désir de transmettre son amour du théâtre et de la littérature. "Il s’est dessiné le rêve d’un spectacle, que nous imaginions comme une surprise à offrir aux gens quand ils pourront revenir au théâtre, et pour qu’ils y reviennent toujours : faire avec peu de moyens, un spectacle drôle, émouvant, riche, et qui raconterait notre passion pour l’amour, la poésie, la littérature, le théâtre et la culture".

De Sophocle à Pierre Michon, en passant par Camus, Baudelaire, Galilée, Rimbaud ou Vian

Pour cela, il s’est associé à la comédienne Edwige Baily, dont le rôle ici s’inspire de la vie de Gabrielle Russier - immortalisée par la chanson de Charles Aznavour "Mourir d’aimer". Cette professeure agrégée de lettres, passionnée, qui se suicida à la suite d'une liaison amoureuse avec un de ses élèves dans les années 60.

En convoquant à travers elle une myriade d’auteurs et de poètes, de Sophocle à Pierre Michon, en passant par Camus, Baudelaire, Galilée, Rimbaud ou Vian, la comédienne s’empare avec fougue et passion - mais aussi avec humour - d’un texte ciselé et savoureux, prenant la forme d'un plaidoyer pour l'amour et la littérature.

Ce seule-en scène s’adresse à tous. "Ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux qui ont détesté {… ]. Là où les mots ont commencé à nous parler, à nous faire prendre conscience du monde et où nous comprenions qu’il était possible de penser par nous-même".

Tout ça pour l’amour ! Du 4 au 8 janvier au Théâtre Comédie Odéon