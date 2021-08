Covid-19 à Lyon : les réservations pour une 3e dose débutent le 1er septembre

À partir de mercredi, les plus de 65 ans pourront prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin. Cette injection supplémentaire doit servir à renforcer leur immunité contre le Covid-19.

Décidée en Conseil des ministres mercredi 25 août, l'administration d'une troisième dose pour les seniors sera possible dès la semaine prochaine. Cette vaccination supplémentaire est également accessible aux Lyonnais souffrant de comorbidités. À partir de mercredi 1er septembre, les personnes concernées pourront prendre rendez-vous pour recevoir cette dose.

Il faut respecter une condition additionnelle pour être éligible : avoir effectué son schéma vaccinal complet au moins six mois auparavant. La campagne française de vaccination, qui a débuté en décembre 2020, a d'abord privilégié les personnes les plus âgées, qui ont pour beaucoup reçu leur(s) dose(s) avant le mois de mars. Ils pourront dès la rentrée bénéficier d'une inoculation de plus, qui doit renforcer l'efficacité du vaccin.

