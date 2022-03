Lyon : le salon du randonneur revient en force après 2 ans d'absence

Ce week-end se tenait le salon du randonneur à Lyon, évènement prisé pour les amateurs de sorties en plein air. Après 2 ans d'absence, le salon a rempli ses objectifs.

Rendez-vous était donnée ce week-end aux amateurs de randonnées à Lyon pour le salon du randonneur. Au programme: 432 exposants, 140 stands et 13 438 visiteurs. Une bonne année, malgré l'attente souligne Lionel Pons, directeur du salon du randonneur. "Après deux ans d’absence, l’organisation, les exposants et les visiteurs se sont retrouvés avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme sous un soleil radieux à ne pas mettre un randonneur

dans un salon."

"Une qualité accrue des visiteurs"

Malgré l'esprit bon enfant et la joie de se retrouver, "Nous avons une baisse de 5,1 % de visiteurs," précise le directeur du salon. Avant d'ajouter que "le sentiment général est une qualité accrue des visiteurs." Depuis sa création en 2007 à Lyon, le salon est devenu la référence pour tout les randonneurs, du novice au confirmé. Pour Lionel Pons, "Le succès du salon réside dans l’implication incroyable des exposants. Ils déploient tous et, d’autant plus cette année après 2 ans sans salon, une grande énergie pour toujours proposer des idées de balades et de randonnées diversifiées et originales rendant ainsi la visite du salon intéressante, conviviale et même ludique."

Ce salon est aussi un moyen pour les professionnels de la randonnée d'initier de nouvelles personnes. Ainsi, ce salon est aussi le moyen de rencontres, d'échanges et d'activités participatives autour de la randonnée. Le prochain salon se tiendra l'année prochaine, les 24, 25 et 26 mars 2023 à Lyon.