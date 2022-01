Covid-19 : à Lyon, bientôt une opération de vaccination à la Duchère

L'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce jeudi 6 janvier, l'ouverture prochaine d'une opération de vaccination dans le quartier de la Duchère à Lyon. L'objectif : accélérer la campagne de vaccination, comme le souhaite le gouvernement.

Alors que des opérations de vaccination se tiennent à Eurexpo depuis mardi 4 janvier et au Parc OL du mardi 11 au dimanche 16 janvier, l'ARS a également annoncé l'ouverture prochaine de créneaux de vaccination à la Duchère, situé dans le 9e arrondissement de Lyon. L'agence de santé explique qu'elle "est en cours d'organisation".

Selon le communiqué, ce sont des équipes mobiles qui vont se charger de ces opérations de vaccination aller-vers. Autres dates importantes : il sera possible de se faire vacciner le 22 et 23 janvier à Mions, au sud-est de Lyon.

Lire aussi : Covid-19 : vaccination à Lyon, de nombreux créneaux ouvrent au Parc OL et à Eurexpo

Un taux d'incidence qui flirte avec les 2000 dans le Rhône

Après les fêtes de fin d’année, la 5e vague de Covid-19 continue de se propager rapidement à Lyon, dans la Métropole et plus généralement dans le Rhône. Ce jeudi 6 janvier, le préfet du Rhône alertait sur le fait que le taux d’incidence dans le département est désormais de 1 900 pour 100 000 habitants et que les hospitalisations sont de l’ordre de 700 dont "180 en réanimation".

Pour limiter les formes graves de Covid-19 et donc les hospitalisations et les entrées en réanimations, le gouvernement et les autorités sanitaires poussent pour accélérer la campagne de vaccination.

88,5 % des Rhodaniens de + de 12 ans sont vaccinés

Dans le Rhône, 88,5 % des + de 12 ans sont vaccinés, d'après les dernier chiffres stabilisés que nous disposons, des chiffres arrêtés au 3 janvier.

Lyon Capitale vous propose un point complet sur la vaccination dans le département du Rhône ICI, notamment par catégorie d'âge.

Lire aussi : Covid-19 : Macron veut "emmerder" les non-vaccinés, combien de personnes ne sont pas vaccinées dans le Rhône ?