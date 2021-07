Covid-19 à Lyon : jeudi et vendredi la Part-Dieu accueille une opération de vaccination sans-rendez-vous

Le centre commercial de La Part-Dieu, installé dans le 3e arrondissement de Lyon, va accueillir une nouvelle opération de vaccination éphémère les 29 et 30 juillet. Les Lyonnais et les Lyonnaises pourront venir se faire vacciner sans rendez-vous, à partir de 12 ans.

Alors que le nombre d’habitants du Rhône complètement vaccinés vient de passer la barre symbolique des 50 %, les opérations pour aller "au contact" des Grands Lyonnais se multiplient dans la Métropole. Après deux jours de vaccination à La Duchère les 21 et 22 juillet, c’est au tour du centre commercial de La Part-Dieu de se transformer, pour la deuxième fois, en centre de vaccinante ce jeudi 29 et ce vendredi 30 juillet.

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : un habitant du Rhône sur deux est complètement vacciné

Jusqu'à 800 personnes vaccinées par jour

Sans rendez-vous, cette opération sera conduite par l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et le Service départemental métropolitain d'incendie de secours - (SDMIS) du Rhône. Les équipes médicales seront installées, de 9h30 à 18 heures, au niveau 2 du bâtiment, entre les Galeries Lafayette et la place centrale.

"L’objectif est de faciliter l’accès à la vaccination au plus grand nombre d’habitants", explique le centre de shopping de la Part-Dieu dans un communiqué. L’accès sera ouvert à toutes les personnes éligibles de plus de 12 ans, qui pourront se faire administrer "le vaccin ARN Messager Pfizer-BioNTech". Au total, "six box de vaccination" seront installés, "avec la possibilité d’effectuer jusqu’à 800 vaccinations par jour".

Lire aussi : Lyon : à la Duchère, la vaccination sans rendez-vous cartonne, sans convaincre