Coupe du monde féminine de football : n'oubliez pas votre billet d'accès

Des milliers de supporters ont hâte de voir s'affronter les États-Unis et les Pays-Bas ce dimanche soir au stade de Lyon pour la finale de la Coupe du monde féminine de football. Pour s'y rendre, navettes, parcs-relais et parkings seront accessibles sur présentation d'un billet d'accès.

La finale de la Coupe du monde féminine de football, c'est ce soir ! A 17h, les États-Unis et les Pays-Bas se disputeront la coupe sur la pelouse du stade de Lyon. Ce dernier ouvrira ses portes dès 15h. Pour utiliser les navettes directes mises en place ou accéder aux parc-relais, il faudra impérativement vous munir d'un billet d'accès spécial à trois euros, disponible ici. Pour se garer dans le parking du stade, ouvert à 13h45, il faudra également se procurer un billet d'accès et débourser 20 euros pour une voiture et cinq pour une moto.

Des navettes tramway partiront dès 14h de Lyon Part-Dieu Villette Sud, Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Les Panettes. Des bus seront également mis en place à la même heure à Meyzieu Les Panettes, Vaulx-en-Velin La Soie et Eurexpo (spécialement desservi par le T5). Les parkings prévus à Meyzieu Les Panettes et Eurexpo seront accessibles à partir de 13h30, au prix de trois euros également, navette comprise. La ligne 3 du tramway sera renforcée pour l'occasion, l'arrêt Décines Grand Large se situant idéalement à seulement quelques minutes de marche du stade. Les plus sportifs pourront garer leur vélo dans un parking gratuit et surveillé à proximité de la rampe Nord-Ouest.