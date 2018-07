Coupe du monde à Lyon Bellecour : ouverture de la fan zone à 15h

Les Lyonnais pourront accéder à la fan zone de la place Bellecour dès 15 heures, deux heures avant le coup d’envoi du match, pour supporter les Bleus pour la finale de la Coupe du monde de football face à la Croatie. Des animations sont également prévues.

Près de 20 000 spectateurs sont attendus sur la place Bellecour à Lyon ce dimanche après-midi pour visionner la finale la Coupe du monde. La fan zone sera installée ce matin et ouvrira ses portes aux supporters à 15 heures, deux heures avant le début du match de la France face à la Croatie.

Des animations sont organisées par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA et de l’équipe de France de football, notamment la mise en place de bars Coca-Cola et la distribution de 5 000 drapeaux. Côté écran géant, c’est TF1 qui diffusera le match en direct. Le dispositif de sécurité mis en place pour la fan zone sera similaire à celui de la Fête des Lumières : 115 policiers seront mobilisés autour de la place Bellecour, et 130 dans l’agglomération.