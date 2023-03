Coup d'envoi du salon BePositive sur la transition énergétique à Lyon

Le salon BePositive qui réunit tous les acteurs de la transition énergétique s'ouvre à Lyon Eurexpo ce mardi jusqu'au 23 mars.

La nouvelle édition du salon BePositive ouvre ses portes aux visiteurs ce mardi 21 mars à Lyon-Eurexpo, où il restera ouvert jusqu'au 23. L'événement placé sous le thème de la transition énergétique, rassemble 500 exposants pour proposer un rendez-vous autour de quatre grands axes : les nouveaux systèmes énergétiques, l'énergie dans le bâtiment, les solutions constructives, le bois-énergie – Flam’expo. Le salon BePositive tend à favoriser la transversalité des marchés et le dialogue entre professionnels, en réunissant tous les acteurs des filières du bâtiment et de l'énergie en un même lieu.

Trois thématiques au cœur du salon

Ces trois jours de salon seront ponctués de conférences sur les actualités des filières, plus de 110 rendez-vous sur les grandes tendances du secteur et des ateliers dédiés à la performance énergétique et environnementale des bâtiments, ainsi que des forums exposants seront proposés. L'événement s'articule en trois grandes thématiques, corrélées aux enjeux que connaissent les filières : l'emploi et la formation, la digitalisation de l'énergie et la construction durable.

Le salon propose également un espace emploi et formation pour permettre aux entreprises de recruter. La transition énergétique pouvant aussi passer par le numérique, le salon mettra en lumière les solutions les plus innovantes dans ce secteur.