Métropole de Lyon : le chauffeur de VTC agressé par des clients est dans un état stable 

Un chauffeur de VTC a été poignardé par des clients samedi 18 mars à Caluire-et-Cuire. Hospitalisée en urgence absolue, la victime est désormais hors de danger.

Tard dans la soirée du samedi 18 mars, un chauffeur de VTC a été blessé par deux clients pris en charge sur le quai Romain Rolland, dans le 5e arrondissement de Lyon. Arrivé à destination, à Caluire-et-Cuire, le conducteur de 42 ans a été poignardé à six reprises au niveau du thorax et de l'abdomen par ses clients.

La victime est hors de danger

Ses deux agresseurs avaient ensuite pris la fuite à bord du véhicule de la victime, la laissant derrière eux grièvement blessée. Une fuite de courte durée au volant de cette voiture, du fait qu’il n’en avait pas les clés, rapporte Le Progrès.

Pris en charge en état d'urgence absolue après cette agression, le chauffeur a reçu des coups qui auraient bien pu être mortels. Fort heureusement, ce lundi ses jours n'étaient plus en danger et il se trouvait dans un état stable. Une enquête est en cours pour identifier ses clients et les interpeller.