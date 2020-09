Coronavirus à Lyon : légère baisse dans les hôpitaux de la région (graphique)

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, la pression hospitalière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a légèrement diminué ce mardi soir.

D'après les chiffres fournis ce mardi soir, le nombre de patients Covid-19 hospitalisés dans les services classiques et en réanimation est en baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On compte 141 personnes en réanimation contre 143 la veille et 831 malades hospitalisés (839 la veille). On note aussi que depuis près de 10 jours ces chiffres se stabilisent légèrement et la forte progression de début septembre semple s'aplanir. À voir dans les prochains si cette tendance se confirme.