Coronavirus : une réouverture possible des discothèques à Lyon le 2 juillet ?

Roger Kisby/Getty Images for Palms Casino Resort /AFP

Une décision devrait être prise le 21 juin concernant une date pour la réouverture des discothèques en France. Selon BFM TV, les professionnels du secteur se préparent à une réouverture le vendredi 2 juillet.

Dans le calendrier de déconfinement annoncé, ce sont les grandes oubliées. Les discothèques. Pour "les discothèques, rendez-vous le 21 juin", a lancé mardi Emmanuel Macron, le président de la République. L'entourage du chef de l'Etat, dans des propos relayés notamment par Europe 1, a précisé qu'il ne s'agissait "pas d'une date de réouverture mais d'une clause de revoyure prévue autour de cette date", ajoutant que les discussions étaient "en cours avec le secteur".

Lire aussi : 9 juin, enfin : couvre-feu, restaurants, tout ce qui change à Lyon, tout ce qui rouvre

D'après BFM TV, les professionnels du secteur se préparent plutôt à une réouverture le vendredi 2 juillet. Le gouvernement ne confirme pas, pour le moment, cette date, mais vise une réouverture "le plus tôt possible" et "dès le début de l'été".