Coronavirus : un plateau toujours élevé dans les hôpitaux de la région

Le nombre de personnes hospitalisées des suites du COVID-19 est stable ce samedi 13 février dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si les chiffres ne s'envolent pas, ils ne diminuent pas franchement non plus.

Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne désemplissent pas de malades du COVID-19. Certes, les chiffres n'augmentent pas. Ils restent stables, avec entre 3500 et 4000 patients hospitalisés, formant un plateau élevé qui met sous pression les services hospitaliers. La tendance est à la baisse ces derniers jours, mais très légèrement : les patients guéris qui sortent, et ceux qui décèdent, sont rapidement remplacés par de nouveaux malades du COVID-19. Point de situation ce samedi 13 février au matin.

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3588 personnes actuellement hospitalisées

207 nouvelles hospitalisations en 24h

394 personnes en réanimation

28 nouvelles admissions en réanimation en 24h

39 nouveaux décès en 24h

8536 décès au total depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du Rhône :