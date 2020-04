Coronavirus : un député de Lyon demande la régularisation des sans-papiers

Quatorze députés, dont le député de Lyon Hubert-Julien Laferrière, ont demandé la régularisation provisoire des sans-papiers ayant fait une demande pour mieux lutter contre la crise du coronavirus.

Le député du Rhône Hubert-Julien Laferrière, qui a quitté récemment le groupe LREM à l'Assemblée nationale, a cosigné une tribune demandant la régularisation des sans-papiers en France “pour mieux se protéger contre l'épidémie”.

Les élus signataires veulent s'inspirer de l'exemple portugais où le gouvernement a prolongé les droits de tous les immigrés ayant fait une demande de régularisation. Cette décision leur offrira les mêmes droits que les citoyens portugais pour l'accès aux soins et pour l'aide financière.

“Nous avons déjà alerté plusieurs fois le gouvernement sur la situation dramatique des sans-papiers et des sans-abri. La gravité de la crise sanitaire rend encore plus cruciale la prise en compte de ce problème qui n'a que trop duré ”, écrivent les députés français. Et de conclure : “la catastrophe sanitaire que nous subissons nous oblige à agir avec responsabilité et sans délai, comme nos amis portugais l'ont fait”.