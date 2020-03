49-3 : un député du Rhône quitte La République En Marche

Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône, annonce qu'il quitte le groupe La République En Marche (LREM) à l'Assemblée nationale. Le Lyonnais était opposé à l'utilisation du 49-3 dans le cadre de la réforme des retraites.

Dans un message publié lundi soir, le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière annonce quitter le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale : "Alors que, élections après élections, l’abstention monte, le nationalisme et le repli progressent, que le sentiment de l’inutilité de la classe politique croît fortement, alors que depuis 15 mois le pays est avec la crise des gilets jaunes puis la réforme des retraites secoué par des mouvements sociaux d’une intensité rarement atteinte, je ne me résigne pas à laisser jeter à nouveau le discrédit sur le Parlement".

Il regrette l'utilisation de l'article 49-3 dans le cadre de la réforme des retraites, craignant que cela "attise les tensions et aboutir à l’adoption d’une loi capitale sans vote et sans que les représentants de la nation aient pu débattre jusqu’au bout (...) Pour nous, parlementaires appelés à faire la loi, apprécier un texte inabouti évoluant au gré de discussions extérieures à l’enceinte du Parlement n’est pas la bonne manière pour légiférer sur une réforme si importante. Je ne me résous pas à cette situation qui n’apaise rien et dévalue incontestablement l’institution parlementaire".

Hubert Julien-Laferrière annonce néanmoins qu'il ne votera pas les motions de censure "car chacune des oppositions aura également fortement contribué à ce discrédit. Désormais, seul l’intérêt général orientera mon action de parlementaire et non les consignes de vote".