Coronavirus : un couple de Lyon arrêté sur des pistes de ski en plein confinement

Ce couple et ses deux enfants ont expliqué qu'ils n'étaient pas au courant des mesures de confinement mises en place pour lutter contre le coronavirus.

Dimanche 22 mars dernier, une famille originaire de Lyon, un couple des deux enfants ont fait une sortie à ski dans la station des Saisies en Savoie malgré les règles de confinement. Les Gendarmes de Beaufort ont alors crié pour leur demander de rejoindre leur véhicule. Selon les forces de l'ordre, les Lyonnais auraient refusé de venir expliquant “qu'ils ne voulaient pas être contaminés”. “Ils refusent de déchausser et de présenter une pièce d'identité ou l'attestation dérogatoire, écrivent les gendarmes. Ils refusent catégoriquement de donner leur identité, le ton monte et malgré la demande faite de quitter le secteur et de faire demi-tour, le couple poursuit son chemin en ski de randonnée”.

Finalement, les militaires ont fait appel au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) pour les arrêter et les verbaliser. Le couple a expliqué “qu'il s'était isolé depuis le début de la semaine avec leurs enfants dans un chalet et n'écoutait pas les médias”. Selon leurs dires, “ils n'avaient pas connaissance des mesures d'interdiction en vigueur et notamment de l'arrêté préfectoral”.

La Gendarmerie rappelle que ces comportements “irresponsables mobilisent” leur énergie et peuvent conduire, si des blessures devaient survenir, “à priver une personne infectée d'un lit qui pourrait la sauver”.