Coronavirus : un cluster à l'ASVEL ? Onze cas positifs

Déjà touchée par les absences de plusieurs de ses membres dont celle de son coach et engluée dans " l'affaire Norris Cole ", l'ASVEL doit faire face à de nouveaux cas de Covid-19.

Trois jours après avoir annoncé que deux de ses joueurs et TJ Parker, son coach, avaient été testés positifs au coronavirus, et deux jours après l'imbroglio autour de Norris Cole, qui a disputé quarante secondes du match de Jeep Élite face à Cholet (82-73) après avoir été lui aussi déclaré positif, l'ASVEL est à nouveau touchée de plein fois par le virus.

Ce mardi matin, dans un autre communiqué publié sur son site officiel, le club de Lyon-Villeurbanne a annoncé que quatre de ses membres - deux joueurs et deux personnes du staff - venaient également d'être testés positifs au Covid-19 suite à une série de tests PCR effectués lundi et dont le verdict est sans appel.

L'ASVEL tance les instances

Ces quatre personnes, dont l'identité n'a pas été communiquée, ont été placées en isolement et souffrent de très légers symptômes. Reste qu'il s'agit d'un coup dur de plus pour LDLC ASVEL, qui voit son effectif s'amoindrir encore un peu plus alors que l'équipe s'apprête à accueillir le Panathinaïkos ce mardi soir, à l'occasion de la 3ème journée d'EuroLeague.

Par ailleurs, l'ASVEL a adressé un petit message aux instances par le biais de son communiqué : « Idéalement, nous souhaiterions pouvoir isoler l’ensemble de notre effectif mais restons encore une fois tributaires des décisions des compétitions auxquelles nous participons, avant de préciser. Le club tient à rappeler que l’ensemble de ces onze cas auraient seulement été détecté ce lundi 12 octobre si nous nous étions conformés aux seuls tests règlementaires et n’avions pas procédé à des tests rapides en interne qui nous ont permis de détecter et d’isoler les premiers cas et de prévenir immédiatement les instances compétentes. »