Coronavirus : selon une étude, 95 % des contaminations se font à l'intérieur

D'après une étude de l'institut Pasteur, les lieux clos non ventilés sont beaucoup plus propices aux infections. 5 % seulement des contaminations se feraient à l'extérieur.

Une étude de l'institut Pasteur, sur la période du 1er octobre au 31 janvier 2021, a analysé les lieux et les circonstances de contamination d'un échantillon de 77 000 personnes.

"L’analyse des quatre premiers mois de l’étude fait ressortir les points suivants : sur les circonstances de contamination, 45 % des personnes infectées connaissent la personne source qui les a infectées, 18 % suspectent un évènement particulier sans connaître la personne source de l’infection, et 37 % ne savent pas comment elles se sont infectées", soutient l'étude.

Plus de 60 % des contaminations "en famille"

Quand la personne est connue, la source intra-domiciliaire est majoritaire (42 %), suivie d’une source extra-domiciliaire qui relève de la famille élargie (21 %), puis d’une source professionnelle (15 %), d’amis (11 %) ou autre (11 %). "Les repas, aussi bien en milieu privé que professionnel, sont les circonstances les plus fréquemment rapportées à l’origine de ces transmissions", ajoute l'étude.

Sur les lieux de contamination, "l'intérieur" est très largement beaucoup plus propice aux infections. "L’analyse de plus de 10000 contacts uniques extra-domiciliaires à l’origine d’une infection montre que ce contact a eu lieu à l’intérieur fenêtres fermées dans 80 % des cas, à l’intérieur fenêtres ouvertes dans 15 % des cas, et à l’extérieur dans 5 % des cas", explique encore l'étude de l'institut Pasteur, à retrouver ici.

