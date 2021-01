Coronavirus : quels effets "fêtes de fin d'année" ? Le point sur la circulation du virus à Lyon et dans le Rhône ce lundi

Pas de flambée. Pour l'instant, c'est le constat à Lyon, ce lundi 18 janvier. Les données chiffrées après les fêtes commencent à être de plus en plus consolidées et aucune envolée dans les chiffres n'est constatée. A Lyon et dans la région, une sorte de plateau (haut) est observé. En résumé, le virus continue de circuler, beaucoup, mais dans des proportions bien moindres que fin octobre et début novembre dans la région. C'est simple, à titre de comparaison, il y a environ 4 fois moins de cas actuellement à Lyon que début novembre.

Pas d'effet "fêtes" pour l'instant. Dans la région, même constat. Région, et de loin, la plus touchée par l'épidémie de covid-19 au mois de novembre, Auvergne-Rhône-Alpes est actuellement la 4e région de France où le virus circule le plus. Derrière PACA (taux d'incidence de 318), Bourgogne-Franche-Comté (246), Grand-Est (210) et donc AURA (203). L'Ile de France suit (189) et la région Bretagne est toujours la moins touchée (93).La circulation du virus n'est pas toujours homogène dans la région d'un département à l'autre. Ainsi d'après les dernières données stabilisées au 14 janvier, les taux d'incidence sont les plus hauts dans les 3 départements de la région suivants :

Drôme : 249

Haute-Loire : 241

Loire : 225

