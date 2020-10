Coronavirus : quel est le profil des personnes en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Âge, sexe... Quel est le profil des patients admis en réanimation ou soins intensifs et positifs au COVID-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Au 17 octobre, il y a 273 personnes en réanimation ou en soins intensifs et positives au COVID-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'après les chiffres de Santé publique France. Personnes âgées, enfants, hommes, femmes... Quel est le profil de ces patients ?

Sans surprise, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent la majorité des réanimations, plus exactement 83 % des patients. Mais les plus jeunes ne sont pas complétement épargnés :

0 à 9 ans : 2 personnes

10 à 19 ans : 1 personne

20 à 29 ans : 0

30 à 39 ans : 4 personnes

40 à 49 ans : 10 personnes

50 à 59 ans : 29 personnes

60 à 69 ans : 76 personnes

70 à 79 ans : 105 personnes

80 à 89 ans : 45 personnes

90 ans et plus : 1 personne

La très grande majorité de ces patients sont de sexe masculin. En réanimation ou en soins intensifs, il y a 200 hommes (73 % des patients) pour 73 femmes (27 %).