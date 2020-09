Coronavirus près de Lyon : les événements annulés à Bron

Journée Fripes, Vinyles et Brocante, le 11 novembre à la Commune – © Vincent Kammerer

Suite aux annonces gouvernementales concernant la recrudescence du coronavirus, la ville de Bron, près de Lyon, annonce l'annulation de nombreux événements prévus en septembre et en octobre.

Dans la métropole de Lyon, la situation sanitaire est préoccupante avec une augmentation constante des cas de coronavirus et des entrées à l'hôpital (graphique à voir ici). Suite aux annonces gouvernementales, de nombreux événements sont annulés à Bron, près de Lyon.

Ce vendredi 25 septembre, la vente privée réservée aux abonnés du réseau des Médiathèques est annulée, ainsi que les animations et la projection en plein air du film "Coup de tête" qui devaient avoir lieu ce soir à partir de 19h. Le Grand déballage et le Prix Summer qui devaient se tenir ce samedi 26 septembre à la médiathèque Jean Prévost sont également annulés.

D'autres annulations sont annoncées pour les week-ends à venir. L'exposition artisanale du fort de Bron qui devait se tenir le week-end des 3 et 4 octobre n'aura pas lieu, pas plus que l'événement "Bron à vélo" qui était prévu le dimanche 4 octobre. Quant à la Semaine bleue des retraités et des personnes âgées, du 3 au 11 octobre, elle est, elle aussi, annulée.

La semaine suivant, la fête de la Saint-Denis annoncée du 8 au 11 octobre n'aura pas lieu. La brocante du Réveil des classes du dimanche 11 octobre est également annulée.

Pour le moment, les événements d'Octobre rose contre le cancer du sein sont maintenus, dans le respect des gestes barrières et de l'obligation du port du masque.